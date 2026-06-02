Липецким резервистам назначили ежемесячную выплату в 100 тысяч рублей

Работа по набору добровольцев для службы в пределах родного региона ведется и в других областях Черноземья. Так, 13 мая орловский губернатор Андрей Клычков объявил о наборе в мобилизационный людской резерв, уточнив, что «речь идет в первую очередь про мобильные группы реагирования на вражеские атаки БПЛА и охрану стратегических объектов». В конце мая он «дал команду» членам правительства региона записываться в «БАРС-Орел». Аналогичные решения приняли в районных администрациях, уточнял губернатор. Накануне мэр Орла Юрий Парахин заявил, что для сотрудников муниципальных предприятий и учреждений предусмотрена «дополнительная стимулирующая выплата» в размере 100 тыс. руб. при вступлении в местный «БАРС».