Липецким резервистам назначили ежемесячную выплату в 100 тысяч рублей

Выплата в 100 тыс. руб. установлена для жителей Липецкой области, вступающих в состав мобильных огневых групп. Она носит региональный характер и будет начисляться ежемесячно. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

Источник: Коммерсантъ

Уточняется, что при заключении контракта о пребывании в резерве с 1 июня этого года назначается разовая выплата в 250 тыс. руб.

Согласно сообщению городских властей, срок службы в мобильной огневой группе должен составить от 60 суток до 6 месяцев в год. Все задачи будут выполняться в регионе. При этом на время сборов за резервистами сохранят рабочие места и среднюю зарплату.

Работа по набору добровольцев для службы в пределах родного региона ведется и в других областях Черноземья. Так, 13 мая орловский губернатор Андрей Клычков объявил о наборе в мобилизационный людской резерв, уточнив, что «речь идет в первую очередь про мобильные группы реагирования на вражеские атаки БПЛА и охрану стратегических объектов». В конце мая он «дал команду» членам правительства региона записываться в «БАРС-Орел». Аналогичные решения приняли в районных администрациях, уточнял губернатор. Накануне мэр Орла Юрий Парахин заявил, что для сотрудников муниципальных предприятий и учреждений предусмотрена «дополнительная стимулирующая выплата» в размере 100 тыс. руб. при вступлении в местный «БАРС».

20 мая «Ъ-Черноземье» сообщил о том, что Воронежская область создает отряд «БАРС» для защиты предприятий от БПЛА. Уточнялось, что добровольцев могут набирать в том числе из уже обученных обращению с оружием сотрудников местных частных охранных предприятий. На прошлой неделе стало известно, что в ряды мобильных огневых групп вошли сотрудники администрации Воронежа. Там «Ъ-Черноземье» рассказали, что речь идет о «спортивном направлении» мэрии и управ районов — «вплоть до заместителей глав управ».

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше