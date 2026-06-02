WB модернизирует канализационный коллектор в «Окском береге»

Компания Wildberries (WB, ООО «РВБ») за свой счет реконструирует канализационный коллектор в поселке Новинки в Нижнем Новгороде. По данным областного правительства, объект обеспечивает водоотведение жилых домов ЖК «Окский берег».

Сейчас коллектор находится в ненормативном состоянии. Существующие на нем повреждения приводят к утечкам, которые негативно влияют на состояние почвы и окружающей среды. В настоящее время ремонтом коллектора в случае протечек и аварий занимается АО «Объеденный коммунальный оператор» по гарантийным письмам администрации Нижнего Новгорода.

Объем инвестиций, которые WB должно будет вложить в проект по реконструкции коллектора, станет известен после прохождения госэкспертизы.

Как писал «Ъ-Приволжье», WB строит крупный логистический центр в Новинках. На реализацию проекта инвестор планирует направить не менее 12 млрд руб. Против строительства выступали жители кварталов, расположенных рядом с площадкой под логистический центр.

Коллектор, о котором идет речь, входил в состав активов, которые ООО «Экоград» (застройщик ЖК «Окский берег») менее чем за год до банкротства продал ООО «Коммунальщик-НН». Позже конкурсный управляющий ООО «Экоград» Максим Белов оспорил в суде продажу активов.

