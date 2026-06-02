Аптечный магнат снял филармонию Петербурга для свадьбы сына и позвал Урганта

Свадьба сына фармацевтического олигарха прошла в залах Петербургской филармонии, чем навлекла на себя гнев горожан. Многие писали в соцсетях, что у магнатов «ничего святого не осталось», и указывали, что филармония — это культурное учреждение, а не банкетный зал.
Кадры пышной свадьбы Георгия Гурцкая-младшего разлетелись по соцсетям. Его отец — фарм-олигарх Георгий Гурцкая — устроил торжество с размахом. Первый день молодожены и гости гуляли в залах филармонии, на второй день вечеринка переместилась на Крестовский остров. Ведущим пригласили Ивана Урганта, который, по слухам, просит за вечер от 10 млн рублей.
В самой филармонии объяснили ситуацию. Там подтвердили, что 30 мая в Большом зале прошло закрытое мероприятие, так как концертов на этот день запланировано не было. Правда, изначально хотели провести небольшой концерт в фойе на 50 мест, но продали всего три билета. Деньги вернули зрителям, а концерт отменили.
— Сдавать площадку под частные мероприятия — повсеместная практика, — подчеркнули в пресс-службе учреждения на запрос 78.ru.
По данным портала, аренда престижной площадки стоит от 10 млн рублей. Обычно такие деньги поступают в благотворительный фонд. Кроме того, перед подготовкой к свадьбе в филармонию привезли грузовики живых цветов.