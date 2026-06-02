Жители многоэтажки на Родионова остались без парковки из-за строительства метро

Жители многоквартирного дома № 11 по улице Родионова пожаловались не нехватку парковочных мест во дворе. В доме имеются 254 квартиры, в которых проживают свыше 400 жителей. При этом, как утверждают нижегородцы, парковочное пространство ограничено 20 машинами, о чем они рассказали в письме редакции сайта pravda-nn.ru.
Ранее для стоянки авто использовалась прилегающая территория вне двора, однако из-за строительства метро основную дорогу перенесли на место дублера и там же запретили парковаться, чтобы не создавать помехи для движения автомобилей.
«В связи с масштабной стройкой мы лишились фактически всех законных мест для парковки», — пояснили местные жители.
При этом внутридворовая дорога, по их сообщениям, имеет недостаточную ширину, из-за чего ставить машины там можно лишь продольно (вдоль дороги). Но при такой расстановке количество мест крайне ограничено и не покрывает нужды автомобилистов. Тогда водители паркуются перпендикулярно, и часть кузова неизбежно оказывается на территории газона, отсыпанного щебнем. А за это владельцы авто получают штрафы от АТИ за нарушение правил благоустройства.
«Мы оказались в “замкнутом круге”: альтернативных парковок рядом нет из-за стройки века, а существующая инфраструктура двора не рассчитана на текущую нагрузку», — говорится в обращении жильцов.
Теперь нижегородцы просят администрацию города расширить проезжую часть внутри двора и построить парковочные карманы.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города ответили, что, согласно системе ГИСОГД НО, ширина нынешнего внутридворового проезда вдоль дома составляет 6 метров — а это «соответствует требованиям нормативной документации». А сделать шире ее не получится физически: этому мешают установленные опоры освещения, деревья и кустарники. А на время строительства метро никаких компенсационных мероприятий по организации парковок также не предусмотрено.
«Парковочные карманы будут организованы после завершения строительства метро при восстановлении благоустройства вдоль местного проезда со стороны улицы Родионова», — говорится в ответном письме.
В администрации города также добавили, что жильцы дома могут принять участие в программе «Вам решать!», чтобы выступить с инициативой по устройству парковочных карманов во дворе.
