В Таганрогском заливе впервые нашли морского петуха

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Ученые Южного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии впервые обнаружили черноморского морского петуха в Таганрогском заливе Азовского моря, сообщили в институте.
По данным Южного научного центра РАН, до 2007 года средняя соленость Азовского моря была в районе 10 промилле, в Таганрогском заливе соленость выросла более чем в два раза, в Азовском море — в полтора раза, до 16 г на литр при солености Черного моря 18 г на литр. Из-за этого черноморские креветки, рапаны, скафарки и мидии вошли в состав базовых объектов промысла в Азовском море.
«Крупный экземпляр морского петуха общей длиной 76 см и массой 3,2 кг был пойман в районе поселка Седово ДНР в Таганрогском заливе. Эта эффектная ярко окрашенная рыба является обычным обитателем Черного моря, иногда летом отмечается в южной части Азовского моря, но для Таганрогского залива ее находка является безусловным феноменом — раньше так далеко на север эта красивая теплолюбивая рыба не заходила», — говорится в сообщении.
Отмечается, что естественным ареалом рыбы являются прибрежные воды северо-восточной Атлантики от Западной Сахары на юге и до Норвегии на севере. Встречается она также в Северном, Средиземном, Мраморном и Черном морях. Как типичная морская рыба, она избегает вод с пониженной соленостью.
Ранее морского петуха обнаруживали в Азовском море только в период его предыдущего осолонения в 1972—1979 годах.
Азовское море стало внутренним морем РФ после вхождения в состав России территорий Донбасса и Новороссии, а также денонсации Госдумой договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу. Оно является самым мелким морем в мире — его глубина не превышает 13,5 м. Рост солености Азовского моря начался в 2007—2008 годах, ежегодно прибавляется в среднем 0,25 промилле. В качестве одного из проявлений повышения солености ранее ученые называли увеличение популяции медуз. Причиной роста количества соли в воде, по словам специалистов, является сокращение пресноводного стока из реки Дон, в бассейне которого в последние годы выпадает заметно меньше осадков.