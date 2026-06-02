Тест-систему для умной иммунотерапии создали нижегородские ученые

Ученые НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ совместно с Нижегородским онкоцентром создали уникальную тест-систему для персонализированного лечения рака. Метод позволяет заранее определить, активирует ли выбранный препарат лимфоциты конкретного человека.
Суть технологии заключается в том, что у пациента берут кровь, выделяют клетки иммунитета и воздействуют на них лекарством в лаборатории. Спустя неделю специалисты оценивают под микроскопом свечение молекул обмена веществ (НАД (Ф)H). Если они светятся, значит, иммунный ответ запущен и терапия окажется эффективной. В противном случае больной не будет терять драгоценное время на токсичное и бесполезное лечение.
Разработанный метод уже прошел успешные испытания на клетках пациентов с меланомой. Внедрение этой системы в медицинскую практику позволит подбирать онкотерапию индивидуально, избегая трат миллионов рублей на недействующие медикаменты и снижая общую токсичную нагрузку на организм.
