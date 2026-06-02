Ростовский суд суд закрыл торговую территорию на Темернике

Первомайский районный суд Ростова‑на‑Дону запретил ООО «Темерник» вести деятельность по организации розничного рынка на определённых земельных участках. Согласно решениям суда от 30 апреля и 13 мая 2026 года, компания сможет возобновить работу только после получения разрешения органа местного самоуправления и утверждения паспорта безопасности.
Иски в суд были поданы районным прокурором после проверки рынков «Первый Темер» и «Белый Темер». В ходе инспекции выявили следующие нарушения: торговля велась без соответствующего разрешения и отсутствовал проезд для пожарных машин, также обнаружены иные нарушения требований безопасности.
Решения суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.