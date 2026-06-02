Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовский суд суд закрыл торговую территорию на Темернике

Организация розничной торговли теперь невозможна без разрешения властей и утверждения паспорта безопасности.

Первомайский районный суд Ростова‑на‑Дону запретил ООО «Темерник» вести деятельность по организации розничного рынка на определённых земельных участках. Согласно решениям суда от 30 апреля и 13 мая 2026 года, компания сможет возобновить работу только после получения разрешения органа местного самоуправления и утверждения паспорта безопасности.

Иски в суд были поданы районным прокурором после проверки рынков «Первый Темер» и «Белый Темер». В ходе инспекции выявили следующие нарушения: торговля велась без соответствующего разрешения и отсутствовал проезд для пожарных машин, также обнаружены иные нарушения требований безопасности.

Решения суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.