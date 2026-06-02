Голкиперы Вадим Лукьянов и Егор Кошкин покинули ФК «Пари НН»

Вратари Вадим Лукьянов и Егор Кошкин завершили свои выступления за «Пари Нижний Новгород», сообщается в соцсетях нижегородского футбольного клуба.
Вадим Лукьянов пополнил ряды нижегородцев зимой 2024 года. За время пребывания в команде он успел сыграть 13 матчей, защищая ворота основного и дублирующего составов. Голкипер покидает ФК «Нижний Новгород» в связи с окончанием срока действия его контракта.
Егор Кошкин перешел в нижегородский клуб в конце декабря 2024 года. Он провел 21 матч за молодежный состав команды. Руководство ФК и футболист расторгли соглашение по взаимному согласию сторон.
Представители клуба поблагодарили обоих спортсменов за проделанную работу и самоотдачу на поле, пожелав им успехов в дальнейшей профессиональной карьере.
Напомним, ранее ФК «Пари НН» расторг контракты еще с тремя игроками.