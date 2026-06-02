С 6 июня в Воронеже начнутся бесплатные концерты в Кольцовском сквере

Артисты филармонии будут выступать по выходным в течение месяца.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже стартует ежегодный проект «Лето в Кольцовском сквере» (6+). С 6 июня горожан ждут бесплатные выступления артистов филармонии под открытым небом в центре города.

Представления с участием Губернаторского эстрадно-духового оркестра, мужского хора «Артодокс», музыкально-литературного лектория, ансамблей «Воронежские девчата» и «Отрада», инструментального квинтета «Воронежские солисты», ансамбля казачьей песни «Держава», оркестра Big band запланированы по субботам и воскресеньям по 28 июня. Еще один концерт пройдет 22 июня, в День памяти и скорби.

Начало в 18.00, вход свободный.

Отменить представления могут только из-за неблагоприятной погоды.