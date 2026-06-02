Для бизнеса в Чапаевске Самарской области провели более 750 консультаций

Более 750 консультаций по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности проведено с начала 2026 года специалистами центра «Мой бизнес» в Чапаевске Самарской области, сообщили в администрации городского округа. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Уточним, что помощь в центре оказывают как действующим, так и начинающим бизнесменам. Одним из обратившихся за поддержкой стал участник специальной военной операции Олег Квардаков. Он решил открыть бизнес, связанный с изготовлением изделий из дерева. Для этого Олег заключил соцконтракт. К специалистам центра мужчина обратился за помощью с оформлением документов для государственной регистрации ИП. Специалисты подготовили необходимые бумаги и рассказали Олегу о действующих мерах поддержки для начинающих предпринимателей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.