Для бизнеса в Чапаевске Самарской области провели более 750 консультаций

Такую меру поддержку оказали как действующим, так и начинающим предпринимателям.

Источник: Национальные проекты России

Более 750 консультаций по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности проведено с начала 2026 года специалистами центра «Мой бизнес» в Чапаевске Самарской области, сообщили в администрации городского округа. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Уточним, что помощь в центре оказывают как действующим, так и начинающим бизнесменам. Одним из обратившихся за поддержкой стал участник специальной военной операции Олег Квардаков. Он решил открыть бизнес, связанный с изготовлением изделий из дерева. Для этого Олег заключил соцконтракт. К специалистам центра мужчина обратился за помощью с оформлением документов для государственной регистрации ИП. Специалисты подготовили необходимые бумаги и рассказали Олегу о действующих мерах поддержки для начинающих предпринимателей.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.