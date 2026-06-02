В центре Шадринска Курганской области отремонтируют фасады 10 домов

Фасады десяти домов отремонтируют в центре Шадринска в Курганской области. Работы проводят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Специалисты уже приступили к обновлению фасада дома № 58 по улице Февральской. Аналогичным образом этим летом им предстоит преобразить внешний вид зданий, расположенных вдоль улиц Розы Люксембург и Комсомольской.
Благоустройство проводят комплексно. На участке, включающем три указанные улицы, обновят дорожное полотно, отремонтируют тротуары, приведут в порядок дворы, установят малые архитектурные формы, в том числе скамейки, беседки, цветочные клумбы. Завершить работы планируют до 1 августа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.