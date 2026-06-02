В Полесске женщина сорвала плакат с Георгиевской лентой и бросила в клумбу — прокуратура контролирует расследование

По предварительным данным, инцидент произошёл 7 мая 2026 года на улице Калининградской в Полесске. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, сорвала плакат, посвящённый празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, с изображением Георгиевской ленты и бросила его в клумбу с цветами. Таким образом, по мнению следствия, она осквернила символ воинской славы и память защитников Отечества.