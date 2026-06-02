В Полесске женщина сорвала плакат с Георгиевской лентой и бросила в клумбу — прокуратура контролирует расследование

Прокуратура Полесского района Калининградской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы. Она подозревается в осквернении символа воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества по части 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ.
По предварительным данным, инцидент произошёл 7 мая 2026 года на улице Калининградской в Полесске. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, сорвала плакат, посвящённый празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, с изображением Георгиевской ленты и бросила его в клумбу с цветами. Таким образом, по мнению следствия, она осквернила символ воинской славы и память защитников Отечества.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. В надзорном ведомстве также разъяснили, что публичное осквернение Георгиевской ленты и других символов воинской славы влечёт административную или уголовную ответственность. Санкция части 3 статьи 354.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.