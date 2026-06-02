В Ульяновском онкодиспансере отремонтировали линейные ускорители

Два медицинских аппарата ввели в эксплуатацию после ремонта в Ульяновском областном клиническом онкологическом диспансере, сообщили в региональном министерстве здравоохранения региона. Работа соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Введены в строй линейный ускоритель «Электа», способный принимать более 30 пациентов в сутки, и «Томотерапия» с суточной мощностью 70 человек. Также до конца года завершится ремонт третьего ускорителя «Varian».
Кроме того, диспансер в этом году получит современный гибридный томограф. Его установят в радионуклидном отделении, где сейчас идут ремонтные работы. Ожидается, что томограф заработает в ноябре и сможет проводить тысячи исследований в год.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.