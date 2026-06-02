Ректоры пермских вузов побывали на строительстве межвузовского кампуса «Будущее Пармы»

Напомним, Пермский край выиграл конкурсный отбор Минобрнауки России на получение федерального финансирования на создание кампуса. Этот проект реализуется благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». В будущем студенческом городке появятся пять шестиэтажных общежитий гостиничного типа для студентов, а также гостиница для преподавателей, учебно-лабораторный корпус с технопарком, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и конгресс-холл. После завершения проекта в общежитиях смогут проживать 4 760 студентов, а в гостинице — 329 преподавателей. Кампус станет точкой притяжения для ведущих ученых и бизнеса.