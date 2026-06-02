На Ставрополье 26 июня пройдет федеральный этап ярмарки трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 26 июня в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Кадры».
Крупные ярмарки пройдут в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Кисловодске, Георгиевске, Буденновске, Изобильном, Зеленокумске и Ипатово. Основное событие запланировано в выставочном комплексе «МинводыЭКСПО». Также в 18 территориях края организуют мини-ярмарки.
Помимо презентации вакансий и возможностей центров занятости, для гостей проведут мастер-классы и тренинги по трудоустройству и карьерному росту. Карьерные консультанты и независимые эксперты помогут соискателям определить наиболее перспективные отрасли и спланировать индивидуальный карьерный трек. На площадке «МинводыЭКСПО» также состоится «Фестиваль профессий».
Участие в ярмарке будет полезно не только тем, кто ищет работу, но и школьникам, студентам и их родителям. Эксперты помогут выпускникам наметить перспективные отрасли для трудоустройства, а тем, кто только выбирает профессию, — узнать о востребованных направлениях обучения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.