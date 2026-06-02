Житель Минска напал на милицию после фестиваля под Волковыском, где приготовили самую большую пиццу в Беларуси

Белорус напал на милицию после фестиваля, где готовили самую большую пиццу.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска напал на милиционеров на фестивале в Волковысском районе, где приготовили самую большую пиццу в Беларуси. Подробности сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

«Комсомолка» ранее рассказывала, что самую большую в Беларуси пиццу диаметром 5,5 метра приготовили в Волковыске.

Рекорд поставили на фестивале «PROжарка». Но еще во после официального закрытия феста патрульные милиционеры обратили внимание на агрессивного молодого человека, он оскорблял правоохранителей и не реагировал на замечания. В какой-то момент агрессор напал на сотрудников, одного схватил за форму, а второго ударил в лицо.

После задержанный 24-летний минчанин сказал, что был слишком пьян. За насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел фигуранту грозит до семи лет тюрьмы.

