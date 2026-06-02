Три гипермаркета O"кей в Черноземье перешли к «Ленте»

Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой. Ее стоимость не раскрывается. В «Ленте» отметили, что принимают на себя долговые обязательства приобретаемой компании. По оценкам ритейлера, по итогам 2026 года чистый долг O"кей «на уровне нижней границы целевого диапазона», а рентабельность составляет не менее 7%. По данным «Ленты», после завершения сделки ее доля в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%.