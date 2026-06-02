Часть русла Енисея вернули в федеральную собственность

Прокуратура добилась возврата в федеральную собственность участка площадью более 29 тыс. квадратных метров, который оказался частью русла Енисея.

По данным надзорного ведомства, в 2019 году компания «Сельснаб» поставила на кадастровый учет земельный участок недалеко от Березовки. По документам земля относилась к сельскохозяйственным угодьям, однако проверка показала, что фактически речь шла о части Енисея.

Правоохранители установили, что спорная территория относится к землям водного фонда. Такие участки находятся в федеральной собственности и не могут принадлежать частным лицам или организациям.

Для устранения нарушений прокуратура обратилась в суд. Суд поддержал требования ведомства, признал право собственности компании на участок отсутствующим и постановил вернуть земли водного фонда государству.