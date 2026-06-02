Платежки за ЖКХ начнут доставлять через Госуслуги

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о доставке квитанций ЖКХ через «Госуслуги». Жители Волгограда смогут получать платежки в личном кабинете, если не откажутся от цифрового формата.
Согласно инициативе, квитанции будут поступать только зарегистрированным пользователям, которые письменно не выразили отказ. Такой способ доставки признают надлежащим — бумажные дубликаты предоставлять не будут, — пишет ТАСС.
Юридические и физические лица также смогут создавать на портале электронные ящики для юридически значимых сообщений. Документ уже размещен в думской базе.
«Это нововведение входит в комплекс мер по поддержке “Почты России”, — отмечается в пояснительной записке.
Эксперты подчеркивают: переход на цифровой формат упростит жизнь миллионам россиян, но сохранит право выбора для тех, кто предпочитает бумажные квитанции.
