Платежки за ЖКХ начнут доставлять через Госуслуги

Для этого нужно официально отказаться от бумажных платежных документов.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о доставке квитанций ЖКХ через «Госуслуги». Жители Волгограда смогут получать платежки в личном кабинете, если не откажутся от цифрового формата.

Согласно инициативе, квитанции будут поступать только зарегистрированным пользователям, которые письменно не выразили отказ. Такой способ доставки признают надлежащим — бумажные дубликаты предоставлять не будут, — пишет ТАСС.

Юридические и физические лица также смогут создавать на портале электронные ящики для юридически значимых сообщений. Документ уже размещен в думской базе.

«Это нововведение входит в комплекс мер по поддержке “Почты России”, — отмечается в пояснительной записке.

Эксперты подчеркивают: переход на цифровой формат упростит жизнь миллионам россиян, но сохранит право выбора для тех, кто предпочитает бумажные квитанции.

Ранее сообщалось о новых сроках передачи данных за воду.