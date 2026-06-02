В Москве научились выращивать искусственную кожу и создают органы будущего

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о достижениях столичных разработчиков в сфере медицинских технологий, отметив, что Москва становится одним из ведущих центров медицинских инноваций.
По словам мэра, сегодня в столице работают сотни высокотехнологичных предприятий, которые создают передовые решения для диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Благодаря развитию инновационной инфраструктуры путь от научной разработки до внедрения в практическое здравоохранение значительно сократился.
Собянин отметил, что за последний год производство лекарственных препаратов в Москве существенно увеличилось. Значительный рост показал выпуск жизненно важных препаратов для лечения сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также вакцин.
Особое внимание мэр уделил разработкам в области регенеративной медицины. Московские специалисты создали технологии выращивания искусственной кожи на основе клеточных материалов человека. Такие решения помогают ускорять заживление сложных ран, снижать риск осложнений и в ряде случаев предотвращать ампутации конечностей.
Еще одним важным достижением стали разработки в сфере искусственных органов. В столице созданы отечественные системы заместительной почечной терапии, а также ведется работа над технологиями выращивания искусственной печени из клеток самого пациента. По мнению специалистов, это позволит значительно снизить риск отторжения тканей и расширить возможности лечения тяжелых заболеваний.
Отдельно Сергей Собянин отметил успехи московских ученых в области нейротехнологий. Разрабатываемые нейроимпланты способны передавать сигналы напрямую в мозг человека, открывая новые перспективы для восстановления зрения и слуха у пациентов с тяжелыми нарушениями. Для повышения эффективности таких решений используются современные технологии виртуальной реальности, которые помогают врачам точнее настраивать работу имплантов.
Как подчеркнул мэр Москвы, многие технологии, которые еще недавно казались научной фантастикой, сегодня становятся реальными инструментами помощи пациентам и формируют медицину будущего.
