Физики из КНР будут ставить материаловедческие эксперименты на реакторе МБИР

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Китайские исследователи в области термоядерного синтеза и материаловедения будут ставить эксперименты на российском реакторе МБИР. Как сообщает пресс-служба Росатома, соответствующее соглашение подписали Институт физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP) и ООО «Лидер консорциума “Международный центр исследований на базе реактора МБИР” (Росатом).
Соглашение подписано в рамках меморандума о взаимопонимании между госкорпорацией «Росатом» и Китайской академией наук о сотрудничестве в областях науки и техники. Документ предполагает работу над исследовательскими задачами в области развития технологий управляемого термоядерного синтеза. Интерес китайской стороны связан с материаловедческими исследованиями, критически важными для создания будущих термоядерных реакторов. Институт физики плазмы заинтересован в проведении испытаний материалов, способных выдерживать экстремальные тепловые и нейтронные нагрузки, характерные для режима горящей плазмы.
«Перед нами стоят масштабные задачи в сфере управляемого термоядерного синтеза, успех которых напрямую зависит от наличия экспериментальной базы с высочайшими нейтронно-физическими параметрами. Мы видим в мегасайенс-установке МБИР именно такой ресурс, способный обеспечить нас уникальными данными для отбора и квалификации надежных материалов будущих термоядерных реакторов», — приводятся в сообщении слова директора Института физики плазмы Китайской академии наук Сун Юньтао.
Реактор МБИР.
МБИР — многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем тепловой мощностью 150 МВт. Реактор сооружается в г. Димитровграде (Ульяновская область), на площадке АО «ГНЦ НИИАР» (научный дивизион Росатома) в рамках национального проекта технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии». Реактор предназначен для проведения экспериментальных работ, наработки радиоизотопов, производства модифицированных материалов, а также испытаний новых типов оборудования и технологических систем. На базе МБИР создан Международный центр исследований (МЦИ) в форме международного консорциума. Его участники получают возможность в приоритетном порядке проводить эксперименты, необходимые для национальных программ применения атомной энергии в мирных целях. К консорциуму уже присоединились Объединенный институт ядерных исследований (Россия), Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан и китайская компания Shanghai ZDAN International.
Институт физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP) — ведущий научно-исследовательский центр Китая в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Основан в 1978 году, расположен в городе Хэфэй. Институт эксплуатирует первый в мире полностью сверхпроводящий токамак EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), на котором были достигнуты рекордные параметры удержания плазмы. ASIPP активно участвует в международном проекте ИТЭР, а также ведет обширную программу исследований в области материаловедения, нейтроники и технологий будущего термоядерного реактора.