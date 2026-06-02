Физики из КНР будут ставить материаловедческие эксперименты на реакторе МБИР

МБИР — многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем тепловой мощностью 150 МВт. Реактор сооружается в г. Димитровграде (Ульяновская область), на площадке АО «ГНЦ НИИАР» (научный дивизион Росатома) в рамках национального проекта технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии». Реактор предназначен для проведения экспериментальных работ, наработки радиоизотопов, производства модифицированных материалов, а также испытаний новых типов оборудования и технологических систем. На базе МБИР создан Международный центр исследований (МЦИ) в форме международного консорциума. Его участники получают возможность в приоритетном порядке проводить эксперименты, необходимые для национальных программ применения атомной энергии в мирных целях. К консорциуму уже присоединились Объединенный институт ядерных исследований (Россия), Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан и китайская компания Shanghai ZDAN International.