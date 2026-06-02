В Кабардино-Балкарии стартовал этап чемпионата «Профессионалы»

Итоговый этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству в компетенции «Промышленное садоводство» пройдет до 6 июня в Кабардино-Балкарской республике в соответствии с целями федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве науки и просвещения.
Открытие прошло на базе Агропромышленного колледжа имени Б. Г. Хамдохова 1 июня. Республика принимает лучших молодых садоводов из восьми регионов страны: Московской, Белгородской, Воронежской, Курской, Саратовской, Томской областей, Республики Татарстан и Кабардино-Балкарии.
Для Кабардино-Балкарии это стратегическое направление экономики, поэтому чемпионат станет важной площадкой для взаимодействия студентов с ведущими работодателями агропромышленного комплекса. Мастерство участников оценит экспертная комиссия из наставников всех регионов-участников.
Параллельно на площадках колледжа и агрофирмы «Деметра» организована программа для школьников Лескенского и Урванского районов. Участники проекта «Билет в будущее» на практике познакомятся с профессиями агронома и садовода через мастер-классы и профессиональные пробы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.