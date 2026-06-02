В Перми на городской эспланаде проведут фестиваль «Русская мозаика»

Все желающие смогут принять участие в конкурсе на лучший образ в русском народном стиле. Жителей и гостей города приглашают приходить в народной одежде. Чтобы стать участником конкурса необходимо сфотографироваться в фотозонах фестиваля, опубликовать фото в соцсетях с хештегом #РусскаямозаикаПермь. Зрителей в самых лучших народных образах отметят специальными наградами.