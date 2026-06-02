В Хакасии в ДТП с пьяной женщиной за рулем погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. Автомобиль под управлением пьяной женщины вылетел в кювет и перевернулся на трассе в Хакасии, 33-летняя пассажирка и 5-летняя девочка скончались, еще двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, ночью 2 июня 2026 года 29-летняяя жительница Минусинска, находясь в состоянии опьянения, ехала на легковом автомобиле с шестью пассажирами, в числе которых трое детей. На 72 километре автодороги поселок Усть-Абакан — поселок Ербинское женщина-водитель, превысив скорость, не справилась с управлением и слетела в кювет, после чего автомобиль перевернулся.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение управляющим автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
«В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя и 5-летняя пассажирки получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. Двое малолетних детей госпитализированы в медицинское учреждение, они находятся в тяжелом состоянии. Остальным пассажирам оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
По результатам медицинского освидетельствования у подозреваемой выявлено состояние опьянения. Водитель задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.