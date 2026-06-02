Для школьников из Тверской области провели экскурсию по музею «Волга-центр»

Экскурсию по интерактивному музею «Волга-центр» провели 22 мая для школьников из Тверской области, сообщили в аппарате регионального правительства. Мероприятие, отвечающее целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», организовали по проекту «Нас пригласили во дворец!».
В ходе экскурсии школьники увидели уникальный макет верхней части Волги с городами, расположенными вдоль реки. Ребята смогли оценить масштаб водной артерии и отследить экономические связи населенных пунктов Верхневолжья.
Уточним, что музей «Волга-центр» включили в проект «Нас пригласили во Дворец!» в мае 2026 года. Соответствующее решение принял врио губернатора Виталий Королев. Всего же за прошедший учебный год познавательные поездки по культурным учреждениям Тверской области при поддержке проекта совершили более 14 тысяч школьников. Например, ребята посетили Музей тверского быта и Музей Лизы Чайкиной, научную библиотеку имени Горького в столице региона, Дом поэзии Андрея Дементьева, Тверской театр юного зрителя и Тверскую академическую областную филармонию.
Кроме того, проект также позволяет школьникам ознакомиться с возможностями получения высшего образования в Верхневолжье. Так, для ребят организовывают поездки в вузы. В прошедшем учебном году школьники посетили Тверской государственный технический университет и Тверской государственный университет. Там они в составе экскурсионных групп осмотрели кампусы, узнали историю учебных заведений. Кроме того, сотрудники вузов рассказали школьникам о направлениях подготовки и современных лабораториях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.