Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми более половины арендодателей готовы сдать квартиру для семей с детьми

В Перми доля объявлений о сдаче квартир в аренду для арендаторов с детьми составляет 57%. К такому выводу пришли аналитики портала «Движение.ру». По их данным, наиболее лояльные к арендаторам с детьми арендодатели чаще встречаются в городах, где предложение на рынке съемного жилья «сравнительно велико».

Источник: Коммерсантъ

В Перми доля объявлений о сдаче квартир в аренду для арендаторов с детьми составляет 57%. К такому выводу пришли аналитики портала «Движение.ру». По их данным, наиболее лояльные к арендаторам с детьми арендодатели чаще встречаются в городах, где предложение на рынке съемного жилья «сравнительно велико».

Так, наиболее высокая доля объявлений с допуском арендаторов с детьми зафиксирована в Казани — 67%. За ней Новосибирск — 65%, Уфа — 64%. Также в число лидеров вошли Красноярск (61%), Челябинск и Москва (по 60%). Менее половины арендодателей готовы сдавать квартиру для людей с детьми в Ростове-на-Дону (49%) и Самаре (42%).