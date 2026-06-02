Андрей Бочаров и Роман Новиков обсудили строительство автомагистралей под Волгоградом

На текущий момент подрядчик уже разработал проектно-сметную документацию по реализации третьего этапа строительства протяжённостью 33,4 км. Он соединит дорогу с федеральной магистралью А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Здесь специалистам предстоит обустроить 16 путепроводов, 7 развязок, такое же количество мостов, уложить 25 водопропускных труб. Для отдыха автолюбителей создадут семь специализированных площадок. Для обеспечения безопасности здесь будет оборудовано порядка 102 км сетей освещения.