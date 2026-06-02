Андрей Бочаров и Роман Новиков обсудили строительство автомагистралей под Волгоградом

2 июня губернатор Андрей Бочаров и руководитель Росавтодор Романом Новиковым совершили рабочую поездку по реализованным и перспективным для развития объектам дорожно-транспортной инфраструктуры. Одним из них стал сданный участок обхода Волгограда в Красноармейском районе протяжённостью 12 километров.
На текущий момент подрядчик уже разработал проектно-сметную документацию по реализации третьего этапа строительства протяжённостью 33,4 км. Он соединит дорогу с федеральной магистралью А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Здесь специалистам предстоит обустроить 16 путепроводов, 7 развязок, такое же количество мостов, уложить 25 водопропускных труб. Для отдыха автолюбителей создадут семь специализированных площадок. Для обеспечения безопасности здесь будет оборудовано порядка 102 км сетей освещения.
— Обход имеет ключевое значение всего Юга России и работы транспортно-логистического коридора «Север — Юг». Спасибо, что в это непростое время Росавтодор с Минтрансом, Правительством РФ по поручению Президента решает такую важную задачу для всех жителей Волгоградской области и страны, — отметил глава региона.
Однако не одним обходом может похвастаться Волгоградская область. В 2026 году специалисты приступят к строительству очередного участка трассы через Волго-Ахтубинскую пойму протяжённостью 9,7 км. Как ранее сообщала редакция, на эти цели из бюджета выделены 14,3 млрд рублей. В проект включено строительство 4-полосной автодороги, шести мостовых сооружений, укладку 10 водопропускных труб.
Во время обсуждения Андрей Бочаров и Роман Новиков не обошли стороной и перспективные планы региона по строительству второй ветки моста через Волгу, 4-го этапа обхода региональной столицы и грандиозную стройку по возведению мостов на островной системе Голодный — Сарпинский.
Отметим, развитие транспортной сети позволит региону стать одним из ключевых узлов транспортно-логистического коридора «Север — Юг», а также улучшить экологию Волгограда за счёт выведения транзитного транспорта за его пределы.
