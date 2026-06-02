На въезде в Нижний Новгород построят кольцевое пересечение

Главное изменение на этом участке — устройство кольцевого пересечения. Новое кольцо будет иметь две полосы движения и отдельные съезды в каждом направлении: из Нижнего Новгорода в Ольгино, из Ольгина в Кстово и из Кстова в Нижний Новгород. Сейчас на перекрестке нет светофора, и в часы пик проезд затруднен. После реконструкции там появится организованная схема движения с дополнительными полосами, что увеличит пропускную способность узла.