На въезде в Нижний Новгород построят кольцевое пересечение

Капитальный ремонт двух участков трасс в Кстовском районе — «Большая Ельня — Ольгино» и «Восточный подъезд к Нижнему Новгороду» — начался в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», завершить их планируется до 31 октября 2026 года.
Главное изменение на этом участке — устройство кольцевого пересечения. Новое кольцо будет иметь две полосы движения и отдельные съезды в каждом направлении: из Нижнего Новгорода в Ольгино, из Ольгина в Кстово и из Кстова в Нижний Новгород. Сейчас на перекрестке нет светофора, и в часы пик проезд затруднен. После реконструкции там появится организованная схема движения с дополнительными полосами, что увеличит пропускную способность узла.
Помимо кольца, специалисты расширят существующую дорогу на одну полосу на участке от начала спуска (ориентир — съезд к магазину «Светофор») до автобусной остановки около «ТМ Мото» при движении со стороны Кстова в Нижний Новгород.
Также в рамках контракта запланировано переустройство коммуникаций, попадающих в зону строительства, укладка новой дорожной одежды, нанесение разметки и установка новых знаков, устройство наружного освещения на всем ремонтируемом участке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.