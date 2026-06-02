«Я хочу аплодировать ему»: калининградцы — об ушедшем из жизни директоре школы по велоспорту Геннадии Михайлове (фото)

В Калининграде на 58-м году жизни скоропостижно скончался директор спортивной школы № 8 по велоспорту Геннадий Михайлов. Трогательными воспоминаниями о нём с «Клопс» поделились друзья и соратники.
Владелец клуба «Вагонка» Андрей Левченко рассказал, что Геннадий Михайлов был не просто соратником по велоспорту, но и человеком, которым он восхищался долгие годы. Они вместе работали над проектами, в том числе над «Днём колеса». Поражала энергия, которую Михайлов вкладывал в каждое дело.
Знаете, мне даже казалось, что он какой-то блаженный, святой. Человек, про которого нельзя сказать ничего плохого.
Таких людей единицы на свете. Я жалею, что я не так близко дружил с ним, потому что о таких друзьях только можно мечтать. Я хочу аплодировать ему, хочу выразить своё восхищение — образом жизни, им всем. Знаете, такая улыбка у него очаровательная была, доброжелательность…".
Геннадий, считает Андрей, был лицом велоспорта в регионе — красивым и мощным. Именно его любовь к велоспорту и умение зажигать окружающих делали праздники живыми.
Для калининградского спортивного фотографа Андрея Румянцева Геннадий Михайлов был добрым другом. Как активный велосипедист со стажем Андрей много лет пересекался с Михайловым на соревнованиях. Однажды Геннадий вручил ему футболку Федерации велоспорта за победу в одном из конкурсов от спортшколы № 8.
Румянцев особенно благодарен за помощь ценными советами в 2014 году, когда они вместе участвовали в XIII Международном велопробеге Сроково (Польша) — Правдинск. В финале дистанции состоялась традиционная гонка, и Кубок за первое место из рук генерального консула Марека Голковски тогда получил именно Геннадий Михайлов.
А спустя четыре года, 19 августа 2018 года, наставления друга помогли Румянцеву самому занять почётное второе место на XVII международном велопробеге. Для калининградца эти победы — прямое следствие уроков Геннадия, щедро делившегося опытом.
Для калининградки Алеси Заричанской Геннадий Михайлов стал человеком, который изменил её жизнь. В «велосемью» женщина попала всего пару лет назад: сначала просто водила сына на тренировки, потом вела фоторепортажи с соревнований. А затем и сама села на велосипед. И в этом, признаётся Алеся, огромная заслуга Геннадия. Улыбаясь, он говорил, что сделает для неё специальную категорию, чтобы и другие мамы подтягивались.
Калининградка вспоминает, как они с Михайловым порой «грудью» останавливали машины, которые прорывались на трассу во время соревнований.
Удивительный, светлый и очень влюблённый в велоспорт человек! Я даже не представляю, как мы будем без него.
Это и «Тур де Кранц», и «День Колеса», и все наши велогонки. Это был человек-глыба, легенда! Он умел влюблять в своё дело«, — с грустью говорит собеседница “Клопс”.
Калининградец Владислав Матвеев знает Геннадия Михайлова по ежегодному «Дню колеса» — главному велосипедному празднику для жителей города и области. Владислав сам неоднократно принимал участие в этом фестивале и каждый раз видел, как Геннадий переживает, как старается сделать праздник ярким и безопасным для всех.
Михайлов был директором спортивной школы № 8 по велоспорту — единственной в регионе. По словам Владислава, он полностью отдавал себя детям, «никогда ничего не отжимал для себя», был честен и в делах, и в поступках. За это он заслужил уважение у воспитанников и их родителей.
«Я всегда его понимал и всегда поддерживал. Мы с ним общались на одном языке. Печально, что такие люди так рано уходят», — поделился Владислав.
Геннадий Михайлов умер 31 мая — во время тренировки у него остановилось сердце.