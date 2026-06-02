В Калининграде в детском центре «Юность» открыли музейное пространство

В Калининграде 1 июня в детском центре «Юность» открыли музейное пространство и молодежный клуб русского географического общества. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.
Для посетителей доступно сразу три выставки. Одна посвящена природе и истории Балтийского моря, вторая рассказывает о птицах нашего региона, третья — о маяках России.
«Все эти проекты — результат плодотворного сотрудничества с Калининградским областным отделением Русского географического общества и Музеем Мирового океана», — написала сити-менеджер.
Также в «Юности» начал работу шестой по счету молодежный клуб РГО, где можно исследовать область в интерактивной форме.
Экспозиции будут доступны для посещения в течение всего лета.