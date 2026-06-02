Трамваи № 27 будет курсировать по сокращенному маршруту до конца месяца

Трамваи маршрута № 27 будут следовать по сокращенной схеме в Нижнем Новгороде с завтрашнего дня и до конца месяца, сообщили в ЦРТС со ссылкой на ООО «Экологические проекты».
Вагоны будут курсировать по схеме: Черный пруд — площадь Комсомольская. Изменения в движении связаны с заменой старого стрелочного перевода около парка имени 1 Мая.
«Также 3 июня начнется реконструкция трамвайных путей на перекрестке улиц Генерала Ивлиева и Надежды Сусловой. На участке планируется выполнить полный комплекс работ по замене рельсового полотна и контактной сети», — объяснили нижегородцам.
Работы пройдут в три этапа. Автомобильное движение при этом сохранится во всех направлениях. Завершить работы хотят до 2 июля.
