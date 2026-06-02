ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области: ранены три человека

В районе села Посохово Валуйского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате детонации ранения получили три человека. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Источник: Коммерсантъ

У двоих мужчин диагностированы осколочные ранения надключичной области и голени. Третий пострадавший получил ушиб мягких тканей голени. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они продолжат лечение дома. Транспортное средство повреждено.

Сегодня днем в Белгородской области взорвались еще два беспилотника — в райцентрах Красная Яруга и Валуйки. В результате пострадали четыре мирных жителя.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за минувшие сутки из-за атак ВСУ на Белгородскую область один человек погиб и семеро получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок. Также стало известно, что при падении фрагментов сбитого БПЛА на территории предприятия в городе Алексеевка загорелось здание и находящееся внутри оборудование.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше