Владельцы строящегося склада в Новинках модернизируют канализацию

В поселке Новинки городского округа Нижний Новгород модернизируют канализационный коллектор в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Работы полностью за счет собственных средств выполнит компания-инвестор, которая возводит здесь крупный логистический комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на Минград региона.
Сейчас данный коммунальный объект обеспечивает водоотведение жилых домов ЖК «Окский берег», но находится в ненормативном состоянии, что приводит к утечкам. В ведомстве отметили, что архитектурный облик будущего одноэтажного склада площадью около 100 тысяч квадратных метров уже согласован. Для защиты жилой застройки по улице Кипарисов также запланировано создание барьерного сквера, концепцию которого ранее разработали специалисты.
При этом само строительство крупного логистического объекта вызвало бурные обсуждения местных жителей и волну недовольства в социальных сетях. Нижегородцы высказывают серьезное беспокойство из-за чрезмерной близости склада к жилым домам, неминуемого повышения транспортной нагрузки на местную дорожную сеть, а также из-за возможного массового наплыва специалистов из ближнего зарубежья.
Ранее сообщалось, что суд отказался замораживать стройку крупного склада в Новинках.