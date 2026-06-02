Опубликовано расширенное издание книги Татьяны Виноградовой «Глазами очевидца»

Оно приурочено к 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде.

Издание «Кварц» опубликовало расширенное издание книги Татьяны Виноградовой «Глазами очевидца. Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года в Нижнем Новгороде» (12+).

Книга «Глазами очевидца» впервые была издана в 2016 году при содействии правительства Нижегородской области в рамках программы финансовой поддержки регионального книгоиздания. Теперь она издается во второй раз к 130-летию Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде, а также к 170-летию дедушки писательницы, публициста Василия Виноградова, который одним из первых описал важное событие.

Татьяна Павловна создала живую панораму рубежа веков, опираясь на впечатления очевидца, рассказала о выдающихся людях и ярких моментах эпохи. В книге были использованы материалы десятков музеев, архивов и частных коллекций.

Совсем скоро «Нижегородская правда» сделает обзор на книгу, а несколько ее экземпляров будут разыграны среди читателей.

Напомним, что с 29 мая в Пакгаузах в Нижнем Новгороде работает выставка «Великая Всероссийская» (6+), посвященная масштабному событию.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в свет вышла книга о деревянной храмовой скульптуре Нижегородской области.