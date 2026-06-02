В Советске зумер без прав устроил гаишникам забег: парень дважды удрал на авто и попался после аварии

Инспекторы составили на молодого человека три протокола.

Источник: Клопс.ru

В Советске 19-летний парень на Mercedes дважды пытался скрыться от инспекторов. Об этом Госавтоинспекция Калининградской области пишет в своём телеграм-канале во вторник, 2 июня.

Первый инцидент произошёл 26 мая на Калининградском шоссе. По данным ведомства, водитель проигнорировал требование остановиться и уехал. Через два дня тот же автомобиль снова попал в поле зрения инспекторов. Молодой человек опять попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в две припаркованные машины. После аварии его задержали.

При проверке выяснилось, что за рулём сидел житель области 2007 года рождения: у парня нет водительского удостоверения, и управлять автомобилем он никогда не учился. На нарушителя составили три протокола:

ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»); ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ («Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке»); ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности»).

«Управление автомобилем без водительского удостоверения и соответствующих навыков — это не лихачество, а смертельная угроза. В погоне за острыми ощущениями 19-летний нарушитель рисковал не только своей жизнью, но и жизнями случайных людей, которые в любой момент могли оказаться на его пути», — добавили в Госавтоинспекции.

В Калининграде водитель попытался уехать от полицейских и врезался в припаркованные машины. Против мужчины составили пять протоколов.

