В Воронеже открывают Маршак-центр с поездом и игровыми площадками

В обновленном музее все можно будет потрогать.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеж открывается после масштабного ремонта «Маршак-центр». Детский культурно-просветительский центр, работавший с 2017 года, обрел экспозиционное пространство в новом интерактивном формате — здесь можно будет все потрогать и узнать многое о творчестве писателя через игру. Пространство превратили в вокзал с поездом, цирк и зоопарк.

Центр включает три зала. «Многоликий Маршаке» познакомит с разными гранями личности писателя — от поэта и переводчика до путешественника и издателя. Зал «Мир, который создал Маршак» — игровая площадка, которая превращает страницы книг в игровые декорации. А творческая мастерская расскажет, как создаются детские стихи.

Как отмечает директор литературного музея Светлана Деркачева, в «Маршак-центре» будет интересно всем — от детсадовцев и младшеклассников до подростков. Даже задумали несколько программ для взрослых.

Напомним, музейно-просветительский центр имени Самуила Маршака (подразделение литературного музея) находится в Доме Тюриных (ул. Никитинская, 22) — напротив дома-музея Никитина.

Обновленное пространство откроется 10 июня.