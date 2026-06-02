Карбоновый полигон ТюмГУ начал полноценные измерения парниковых газов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пилотный карбоновый полигон ТюмГУ на озере Кучак начал полноценные измерения потоков парниковых газов, чтобы определить, сколько их выделяют леса и озеро и сколько углерода удерживают природные экосистемы, сообщили в пресс-службе ТюмГУ.
«Установка оборудования на высотной башне и возможность проведения измерений баланса климатически активных газов над пологом леса логически завершает плановую комплектацию пилотного карбонового полигона на озере Кучак и делает его полноценной площадкой для оценки крупномасштабного чистого обмена углерода экосистемой подтайги Западной Сибири», — приводятся в тексте слова руководителя группы по изучению баланса углерода, директора НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ Андрея Соромотина.
Оборудование установлено на новой 43-метровой вышке. С ее помощью специалисты проводят прямые измерения над пологом леса: приборы фиксируют, как природная экосистема обменивается климатически активными газами с атмосферой. Это позволяет понять, является ли территория в конкретный период источником выбросов или, наоборот, больше поглощает и удерживает углерод. Такие данные нужны для оценки роли подтайги Западной Сибири в углеродном балансе. Именно этот баланс важен для изучения климатических изменений.
На полигоне уже проводятся непрерывные мониторинговые измерения потоков парниковых газов под пологом леса и с поверхности озера Кучак. Использование аналогичного оборудования позволяет объединять результаты и получать более полную картину обмена газами в лесной и озерной экосистемах.
«В настоящее время в процессе проектирования или реализации находятся совместные проекты ТюмГУ с Бразилией, Кубой, Казахстаном и Узбекистаном по созданию полевых исследовательских площадок. Их цель — адаптация методик и знаниевой базы ТюмГУ для других типов природных экосистем и повышения качества подготовки научных кадров», — подчеркнул ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Работы выполняются по программе развития пилотных карбоновых полигонов и по госзаданию Министерства науки и высшего образования РФ на проведение научно-исследовательских работ «Оценка и регулирование временной и пространственной изменчивости поглощения и эмиссии парниковых газов в условиях лесоболотных экосистем Западной Сибири» (FEWZ-2024 0016).