Карбоновый полигон ТюмГУ начал полноценные измерения парниковых газов

Оборудование установлено на новой 43-метровой вышке. С ее помощью специалисты проводят прямые измерения над пологом леса: приборы фиксируют, как природная экосистема обменивается климатически активными газами с атмосферой. Это позволяет понять, является ли территория в конкретный период источником выбросов или, наоборот, больше поглощает и удерживает углерод. Такие данные нужны для оценки роли подтайги Западной Сибири в углеродном балансе. Именно этот баланс важен для изучения климатических изменений.