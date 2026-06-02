Профориентационный фестиваль прошёл в КУПНО в День защиты детей

Профориентационный фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей, состоялся в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО). Юные гости праздника смогли познакомиться с профессиями, которые сегодня особенно востребованы и важны для развития региона.
Организаторами выступили КУПНО и Молодёжный центр карьеры Нижегородской области при поддержке правительства региона. В мероприятии принял участие министр кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков.
Министр отметил, что Нижегородская область, как и многие регионы страны, сталкивается с кадровым дефицитом, поэтому популяризация социально значимых и силовых профессий среди подрастающего поколения является одной из ключевых задач. По его словам, важно, чтобы дети с раннего возраста понимали значимость и востребованность этих специальностей, видели примеры людей, которые ежедневно несут службу и берут на себя большую ответственность. Министр подчеркнул, что подобные встречи помогают формировать осознанное отношение к выбору будущей профессии и вносят вклад в развитие кадрового потенциала региона.
Участниками фестиваля стали более 200 детей и их родителей. Для гостей были организованы интерактивные площадки, мастер-классы и показательные выступления представителей различных служб и ведомств. Ребята смогли узнать больше о работе специалистов, отвечающих за безопасность и благополучие граждан, пообщаться с ними и задать вопросы о профессии.
В фестивале приняли участие сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду, Нижегородской академии МВД России, полка патрульно-постовой службы полиции, ГУ ФССП России по Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, регионального управления Роспотребнадзора, управления Росгвардии по Нижегородской области, ОБ ДПС ГИБДД, Центра кинологической службы ГУ МВД России по Нижегородской области, Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», а также школы безопасности «Стоп угроза».
Особый интерес у детей вызвали практические активности: они примеряли форму различных ведомств, садились за руль служебных автомобилей и спецтехники, знакомились со служебной собакой и получали памятные подарки с символикой организаций-участников. Кроме того, для гостей подготовили творческие мастер-классы по декорированию фоторамок воздушным пластилином и росписи значков.
Ректор КУПНО Иван Калмыков подчеркнул, что профориентацию важно начинать с раннего возраста не для раннего выбора профессии, а для расширения горизонта возможностей ребёнка. Он выразил надежду, что знакомство с профессиями, от которых зависит безопасность людей, поможет участникам задуматься о будущем. По его словам, фестиваль стал частью системной профориентационной работы Молодёжного центра карьеры, где любой желающий может пройти карьерную консультацию и глубинное тестирование для осознанного выбора профессионального пути.
Проведение профориентационных мероприятий для детей отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети» и способствует реализации национального проекта «Кадры».
