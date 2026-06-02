В Красноярском крае выбрали победителей конкурса «Семья года — 2026»

В Красноярском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2026». Отбор проходит в рамках нацпроекта «Семья».
В краевом министерстве социальной политики сообщили, что лучшими в номинации «Многодетная семья» стали семьи Гофман (г. Красноярск), Рыжаковых (г. Красноярск) и Насоновых (Ачинский муниципальный округ). Лучшей среди молодых семей выбрали семью Дунаевых (г. Норильск).
В номинации «Сельская семья» победили семьи Харитоновых (Шушенский муниципальный округ) и Чурилович (Ирбейско-Саянский муниципальный округ).
«Золотыми семьями» стали семьи Живаевых (Шарыповский муниципальный округ) и Шороховых (Шушенский муниципальный округ).
В номинации «Семья — хранитель традиций» победа досталась семьям Вирченко (г. Норильск) и Поповых (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ).
В номинации «Семья защитника Отечества» наибольшее количество баллов набрали семьи Анашкиных (Северо-Енисейский муниципальный округ) и Целищевых (г. Дивногорск).
«В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — 253 семьи со всего края представили истории о своем семейном счастье и достижениях. Причем 99 из них — от многодетных семей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что в Красноярском крае растет число семей, которые активно участвуют в жизни общества, бережно хранят и приумножают семейные ценности, стремятся к новым достижениям вместе», — отметила министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
Награждение по традиции состоится в краевом центре накануне 8 июля — Дня семьи, любви и верности. Победители получат денежные призы и книгу с историями всех семей-финалистов.
На всероссийский этап конкурса направят заявки от шести семей: Рыжаковых, Дунаевых, Чурилович, Живаевых, Вирченко и Целищевых.
Напомним, Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Организаторами являются министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Красноярском крае региональные этапы проходят с 2017 года. За 10 лет участие в конкурсе приняли почти 1 500 семей.
