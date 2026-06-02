В Красноярском крае выбрали победителей конкурса «Семья года — 2026»

«В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — 253 семьи со всего края представили истории о своем семейном счастье и достижениях. Причем 99 из них — от многодетных семей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что в Красноярском крае растет число семей, которые активно участвуют в жизни общества, бережно хранят и приумножают семейные ценности, стремятся к новым достижениям вместе», — отметила министр социальной политики региона Ирина Пастухова.