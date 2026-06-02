Следующие через Ростов поезда из Крыма задерживаются до семи часов

Сегодня, 2 июня, поезда «Таврия», следующие через Ростов-на-Дону, задерживаются в пути. В отдельных случаях отставание от графика составляет до семи часов. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Пассажирам напомнинают: станция Джанкой была закрыта для посадки и высадки людей до специального объявления. В связи с этим поезда пустили по измененным маршрутам.
По состоянию на 12 часов 2 июня, ситуация с поездами «Таврия» следующая:
Маршрут в Крым:
— Задерживался поезд 007 Санкт-Петербург — Севастополь с отправлением 31 мая. К полудню состав прибыл в Севастополь с опозданием на час.
Маршрут из Крыма:
— Поезд 174 Евпатория — Москва с отправлением 1 июня. По последним данным, следует с опозданием на шесть часов;
— Поезд 092 Севастополь — Москва с отправлением 1 июня. Утром задерживался на час, сейчас следует по графику;
— Поезд 194 Севастополь — Челябинск с отправлением 2 июня. Ранее опаздывал на 3,5 часа, к полудню сократил отставание на два часа.
По техническим причинам поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург с отправлением 1 июня отменили на участке Джанкой — Санкт Петербург. Пассажиры могут вернуть стоимость билетов или пересесть на поезд № 174 Евпатория — Москва в Керчи, Владиславовке, Семи Колодезях, если у них была запланирована посадка на поезд № 078 на указанных станциях.
