Жительница Красноярского края вышла замуж за уроженца Нигерии

Интернациональная пара скрепила брачные узы 2 июня.

Жительница Красноярского края вышла замуж за гражданина Нигерии. О необычной паре рассказали в агентстве ЗАГСа Красноярского края.

На открытии летнего свадебного сезона сотрудники ЗАГСа Красноярского края рассказали о сибирячке Татьяне Красноярской (это девичья фамилия девушки) и ее африканском избраннике из Нигерии по имени Прешес Исреал.

«Представляем вашему вниманию удивительно красивую пару. Их союз — как мост между мирами, соединяющий традиции, сердца и счастливое будущее», — отметили в агентстве.

Интернациональная семья появилась 2 июня. Супруги теперь носят общую фамилию — Эмиола.

Как подчеркнули в ЗАГСе, история Татьяны и Прешеса — живое доказательство того, что для настоящего чувства нет невозможного.

