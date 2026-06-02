Жительница Красноярского края вышла замуж за уроженца Нигерии

Жительница Красноярского края вышла замуж за гражданина Нигерии. О необычной паре рассказали в агентстве ЗАГСа Красноярского края.
На открытии летнего свадебного сезона сотрудники ЗАГСа Красноярского края рассказали о сибирячке Татьяне Красноярской (это девичья фамилия девушки) и ее африканском избраннике из Нигерии по имени Прешес Исреал.
«Представляем вашему вниманию удивительно красивую пару. Их союз — как мост между мирами, соединяющий традиции, сердца и счастливое будущее», — отметили в агентстве.
Интернациональная семья появилась 2 июня. Супруги теперь носят общую фамилию — Эмиола.
Как подчеркнули в ЗАГСе, история Татьяны и Прешеса — живое доказательство того, что для настоящего чувства нет невозможного.
