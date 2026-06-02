Заместителем прокурора Белгородской области назначен Евгений Куценко

Заместителем прокурора Белгородской области назначен старший советник юстиции Евгений Куценко. Ранее он занимал должность Старооскольского городского прокурора. Изменения отражены на сайте региональной прокуратуры.
Теперь в руководстве региональной прокуратуры работают первый заместитель прокурора Олег Заратовский и заместители прокурора Алексей Котов, Александр Лазарев и Евгений Куценко. Все они имеют классный чин старшего советника юстиции.
Евгений Куценко родился в 1980 году. В 2003 году окончил Белгородский государственный университет. Трудовую деятельность начал в Белгородской таможне, где в 2003—2004 годах работал таможенным инспектором отделения таможенного оформления и таможенного контроля пассажиров на многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка. С 2004 по 2012 год он работал в прокуратуре Прохоровского района Белгородской области. Затем в течение шести лет занимал должность заместителя прокурора Яковлевского района. В 2018 году стал прокурором Прохоровского района, а с 2021 по 2026 год возглавлял прокуратуру Старого Оскола.
За службу Евгений Куценко награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», а также знаком отличия «За верность закону» III степени.
В октябре прошлого года в Белгородской области задержали заместителя прокурора региона Дмитрия Смирнова. Тогда сообщалось, что он подозревается в совершении коррупционного преступления, из-за чего был уволен из органов прокуратуры.