Заместителем прокурора Белгородской области назначен Евгений Куценко

Евгений Куценко родился в 1980 году. В 2003 году окончил Белгородский государственный университет. Трудовую деятельность начал в Белгородской таможне, где в 2003—2004 годах работал таможенным инспектором отделения таможенного оформления и таможенного контроля пассажиров на многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка. С 2004 по 2012 год он работал в прокуратуре Прохоровского района Белгородской области. Затем в течение шести лет занимал должность заместителя прокурора Яковлевского района. В 2018 году стал прокурором Прохоровского района, а с 2021 по 2026 год возглавлял прокуратуру Старого Оскола.