Юрий Матузов: Обновление сельских школ — одна из главных задач государства

1 июня на площадке Кучеряевской общеобразовательной школы Бутурлиновского района состоялся «Праздник детства». Почетными гостями мероприятия стали председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов и глава администрации района Александр Головков.
Это образовательное учреждение стало одним из ключевых пунктов рабочей поездки Юрия Матузова в избирательный округ. В минувшем году при его содействии в школе был проведен первый этап масштабной реконструкции: были отремонтированы фасад, кровля и входная группа. Также приступили к работам по благоустройству территории.
— На праздник принято дарить подарки. Корзины со сладостями — только часть большого сюрприза. Главное, о чем я хочу сегодня сказать — ремонт школы будет продолжен. Вместе с главой района мы попросили губернатора Александра Гусева о необходимости проведения дальнейшей реконструкции здания. Глава региона уже поручил выделить 32 млн рублей, и до конца лета учебные классы и спортзал для 70 учеников будут обновлены. Ребята 1 сентября должны начать учебу в уютных и современных условиях. Обновление сельских школ — одна из главных государственных задач, — подчеркнул в своем обращении к школьникам и педагогам Юрий Матузов.
Представители родительского комитета поблагодарили председателя облдумы за то, что помог и с обеспечением транспортной безопасности. Ранее маршрут школьного автобуса, который возит детей в Кучеряевскую ООШ из четырех соседних населенных пунктов, проходил по дороге с грунтовым покрытием. По инициативе Юрия Матузова был проведен капитальный ремонт этого участка протяженностью около двух километров. Общая стоимость работ, которые были проведена в оперативном порядке, составила 17 млн рублей.
В рамках рабочей поездки в район была продолжена и традиция посещения 1 июня Центра социального обслуживания, поддержки и реабилитации «Наши дети». Это специализированное заведение, в котором обучаются, проходят реабилитацию и социализацию более 100 ребят с различными ментальными нарушениями. Также это одно из старейших учреждений района — оно работает с 1943 года. Сегодня на базе Центра «Наши дети» функционирует Служба по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. Она охватывает Бутурлиновский, Воробьевский и Таловский районы.
Юрий Матузов посетил утренник, который был подготовлен юными артистами и их наставниками, вручил детям спортивно-развивающие подарки, обсудил с руководством учреждения материально-техническое оснащение центра. Было отмечено, что в 2025 году в учреждении был проведен капитальный ремонт: полностью обновили отопительную систему, расширили дверные проемы, установили новую автоматическую пожарную сигнализацию и систему управления эвакуацией.
Председатель облдумы подчеркнул, что социальная инфраструктура, связанная с поддержкой и развитием детства в Бутурлиновском районе, находится на хорошем уровне.
— Здесь правильно расставляют приоритеты в отношении первоочередных объектов для вложений — поручение внимательно подходить к этому вопросу ранее давал губернатор Александр Гусев. Проблемные моменты есть, но очевидно, что за последние годы проделана большая работа по созданию современной инфраструктуры для детей. Будем эту работу продолжать, — резюмировал Юрий Матузов.