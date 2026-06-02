Юрий Матузов: Обновление сельских школ — одна из главных задач государства

— На праздник принято дарить подарки. Корзины со сладостями — только часть большого сюрприза. Главное, о чем я хочу сегодня сказать — ремонт школы будет продолжен. Вместе с главой района мы попросили губернатора Александра Гусева о необходимости проведения дальнейшей реконструкции здания. Глава региона уже поручил выделить 32 млн рублей, и до конца лета учебные классы и спортзал для 70 учеников будут обновлены. Ребята 1 сентября должны начать учебу в уютных и современных условиях. Обновление сельских школ — одна из главных государственных задач, — подчеркнул в своем обращении к школьникам и педагогам Юрий Матузов.