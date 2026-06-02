Число несчастных случаев на производстве уменьшилось в Воронежской области

Уровень производственного травматизма на предприятиях Воронежской области продолжает снижаться. Наметившаяся в 2025 году положительная тенденция сохраняется и в текущем году. Об этом во время своего доклада в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщила руководитель Государственной инспекции труда в области Ирина Мануковская.
В течение 2025 года специалисты провели 258 контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях, чтобы убедиться в соблюдении норм трудового законодательства. В ходе проверок было выявлено 1 450 нарушений, включая несоблюдение правил охраны труда. Для их устранения Гострудинспекция выдала 610 обязательных для исполнения предписаний. Благодаря этим действиям удалось восстановить трудовые права более 4,5 тысячи работников.
По словам Ирины Мануковской, применение мер инспекторского реагирования в большинстве случаев побуждает работодателей к скорейшему погашению долгов по заработной плате. Эффективность этой работы достигается за счёт слаженного межведомственного взаимодействия.
Для борьбы с задержанием заработной платы сотрудникам Гострудинспекция выстроила систему тесного сотрудничества с ключевыми структурами: исполнительными органами власти, а также прокуратурой, следственным комитетом и службой судебных приставов. По результатам проделанной работы в текущем году задолженность по оплате труда была погашена в полном объёме перед 1 397 работниками. Общая сумма произведённых выплат составила 176 242 тысяч рублей.