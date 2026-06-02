Юрий Матузов передал оборудование участнику СВО для выполнения боевых задач

1 июня в рамках поездки в избирательный округ председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, а также глава Бутурлиновского района Александр Головков в администрации района встретились с местной жительницей, чей брат Евгений ранее обращался к главе регионального парламента с просьбой помочь с покупкой оборудования для выполнения боевых задач.
Евгений подписал контракт с Министерством обороны 3 года назад, служит на Луганском направлении. Недавно он приезжал домой в отпуск и теперь снова отправился на передовую. Юрий Матузов вручил его сестре необходимое оборудование, которое приобретено совместно с администрацией района. В ближайшее время оно будет передано бойцам.
— Передавайте ему привет от всех нас. Пусть он возвращается с Победой, живой и здоровый, — сказал Юрий Матузов.
Затем состоялась рабочая встреча, на которой Александр Головков рассказал Юрию Матузову о социально-экономическом развитии Бутурлиновского района Воронежской области за первый квартал 2026 года.
Он отметил, что в сфере промышленности объем отгруженной продукции за отчетный период составил 1 млрд рублей. Наиболее крупные действующие промышленные предприятия — Бутурлиновский мелькомбинат и Нижнекисляйская молочная компания.
В сельском хозяйстве, которому отводится ведущая роль в экономике района, объем производства продукции составил 2,5 млрд рублей.
Сумма капитальных вложений в развитие района за первый квартал, по предварительным данным, составила 180 млн рублей, в том числе за счет собственных средств — 92 млн рублей, за счет привлеченных средств — 88 млн рублей. Это средства предприятий района на развитие собственных производств.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% — 101 человек. В консолидированный бюджет района за первый квартал 2026 года поступило 368,5 млн рублей доходов. Расходная часть консолидированного бюджета района составила 314,4 млн рублей.
Как отметил глава района, в 2026 году ожидается стабильная работа предприятий агропромышленного комплекса. Объем инвестиций на 2026 год планируется около 1,5 млрд рублей. А крупным проектом социальной сферы является завершение работ по строительству стационара районной больницы и оснащение его оборудованием.
— Хотелось бы подчеркнуть, что власти района следуют посылу, который довел до нас Губернатор Александр Гусев — правильно расставлять приоритеты при распределении средств. Да, есть проблемные вопросы, в том числе касающиеся системы водоснабжения, но планово мы будем над этим работать, — подвёл итог встрече Юрий Матузов.