В Красноярском крае при столкновении двух внедорожников пострадал ребенок

1 июня в городе Назарово при столкновении двух внедорожников пострадал ребенок. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, на улице Арбузова 71-летняя водитель «Судзуки» выезжала с прилегающей территории и не предоставила преимущество в движении «Ленд Роверу».
В результате происшествия пострадал юный пассажир последней иномарки. Полицейские добавили, что отец перевозил шестилетнего мальчика на переднем пассажирском сиденье. Ребенка госпитализировали.
Водителя «Ленд Ровера» привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей и за тонированные стекла.