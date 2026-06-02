Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае при столкновении двух внедорожников пострадал ребенок

В городе Назарово в ДТП пострадал шестилетний пассажир.

Источник: Комсомольская правда

1 июня в городе Назарово при столкновении двух внедорожников пострадал ребенок. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, на улице Арбузова 71-летняя водитель «Судзуки» выезжала с прилегающей территории и не предоставила преимущество в движении «Ленд Роверу».

В результате происшествия пострадал юный пассажир последней иномарки. Полицейские добавили, что отец перевозил шестилетнего мальчика на переднем пассажирском сиденье. Ребенка госпитализировали.

Водителя «Ленд Ровера» привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей и за тонированные стекла.