Три команды представят Москву на этапах «Зарницы 2.0»

Региональный этап военно-патриотической игры для школьников и студентов колледжей «Зарница 2.0» завершился в Москве в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Победителями стали три команды, которые представят Москву на окружном и всероссийском этапах конкурса, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
В соревнованиях участвовали 38 команд, которые показали навыки строевой подготовки, разведения костра, постройки укрытий, сборки и разборки автомата. Впервые в этом году при подготовке отрядам помогали ветераны специальной военной операции: они учили читать карту, принимать решения в экстренных ситуациях и оказывать первую помощь. Всего в этом сезоне «Зарницы 2.0» приняли участие более 20 тысяч москвичей.
Региональный этап прошел на территории Московского высшего общевойскового командного училища. Участники состязались в командных и индивидуальных испытаниях: военизированная эстафета, строевая, тактическая и огневая подготовка, действия при химических, биологических и радиационных авариях. Индивидуальные задания подбирались в зависимости от выбранной специальности: оператор БПЛА, штурмовик, сапер, связист, медик, военный корреспондент.
Лидером среди средних возрастных групп стал «Отряд 0010» из школы № 2120. В старшей и специальной категориях победу одержали две команды столичного колледжа полиции — «Щит и меч 77». Соревнования следующих этапов пройдут летом и в начале осени.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.