СК возбудил дело из-за врезавшегося в бетонную стену автобуса в Перми

В результате аварии 83-летнюю женщину госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми, где пострадали две пассажирки, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Напомним, ДТП произошло 1 июня. 63-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» не справился с управлением и допустил наезд на бетонный забор у дома № 10/1 по улице Васнецова. В результате аварии 83-летнюю женщину госпитализировали.

Пенсионерка находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение в стационаре.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования дадут правовую оценку соблюдению требований безопасности при перевозке пассажиров.