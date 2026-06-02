Продолжительность жизни в России выросла до 74 лет

Средняя продолжительность жизни в России за последние 25 лет выросла на 8 лет и достигла 74 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад, подготовленный к Петербургскому международному экономическому форуму изданием «Ведомости» и фондом «Росконгресс».
По данным авторов доклада, за четверть века продолжительность жизни увеличилась не только в России, но и в среднем по миру. Глобальный показатель вырос с 66 до 74 лет, российский с 65 до 74 лет.
Аналитики связывают рост долголетия с улучшением состояния здоровья. В докладе отмечается, что люди старше 50 лет сейчас чувствуют себя лучше, чем представители предыдущего поколения в таком же возрасте. Это позволяет дольше сохранять активность и оставаться включенными в рынок труда, не завершая профессиональную деятельность сразу после достижения пенсионного возраста.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
