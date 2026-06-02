Суд взыскал компенсацию в пользу калининградки, не улетевшей на отдых из-за ошибки в загранпаспорте

При прохождении пограничного контроля в загранпаспорте была выявлена ошибка.

Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск местной жительницы, которая не смогла вылететь на отдых с несовершеннолетним сыном из-за ошибки в загранпаспорте. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как следует из материалов дела, женщина приобрела тур в Египет для себя и сына 2013 года рождения стоимостью 198 281 ₽ Однако при прохождении пограничного контроля в загранпаспорте была выявлена ошибка: в графе «отчество» указано «Серегеевна» вместо «Сергеевна». В связи с этим выезд за пределы РФ был запрещён, а загранпаспорт изъят.

«В результате нарушения, допущенного сотрудниками ответчика, вылететь на отдых в Египет с сыном она не смогла, понесла убытки, кроме того, ей и ребенку был причинен моральный вред. Решением Центрального районного суда с Российской Федерации в лице МВД России за счет казны РФ в пользу истицы ц. взыскан ущерб в размере 198 281 рубля, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 9 948 рублей. Всего — 258 229 рублей», — говорится в сообщении.

Также в пользу несовершеннолетнего сына была взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше